Ennesimo incidente stradale a Salerno, questa volta in via Sant’Eustachio, dove un’auto è finita fuori strada schiantandosi contro un albero e una ringhiera. Alla guida del veicolo una donna che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo probabilmente a causa di un malore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre la conducente dall’abitacolo per affidarla alle cure del personale sanitario del 118.

Le condizioni della donna non desterebbero preoccupazione, ma è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti.