Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito nel violento incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica 15 giugno 2025 a Napoli, in piazza Carlo III, davanti all’Albero dei Poveri. Un’auto si è schiantata contro le transenne di un cantiere per la ripavimentazione della piazza, ribaltandosi e finendo capovolta sul tettuccio.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista – che è uscito illeso – avrebbe perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinati dalla Sala Operativa diretta dal comandante Lucio Sarnacchiaro.

I caschi bianchi stanno svolgendo i rilievi tecnici e ascoltando i testimoni per verificare eventuali responsabilità. Sotto osservazione la velocità del veicolo e la visibilità del cantiere, tra segnaletica e illuminazione. Possibile anche l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Il caso ha suscitato clamore anche sui social, dove un video dell’auto ribaltata è diventato virale su TikTok.