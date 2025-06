Paura nella serata di ieri a Sala Consilina, nel Vallo di Diano, dove un’auto è improvvisamente uscita fuori strada in circostanze ancora da accertare. L’incidente ha coinvolto cinque persone, che per fortuna hanno riportato solo ferite lievi e non sono in pericolo di vita.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco del Distaccamento locale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante. Diverse ambulanze hanno provveduto a trasportare i feriti presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove sono stati presi in cura e sottoposti a controlli approfonditi.

Le condizioni dei cinque feriti, pur destando preoccupazione iniziale, si sono rivelate fortunatamente non gravi. Le autorità stanno comunque monitorando la loro situazione nelle prossime ore.

Al momento, le cause dell’incidente sono ancora in fase di indagine: non si escludono ipotesi legate a condizioni della strada, distrazione alla guida o altri fattori esterni. Le Forze dell’Ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di sorveglianza per fare chiarezza sull’accaduto.