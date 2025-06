Dramma all’alba su via Tuscolana, al chilometro 25, dove un incidente mortale ha spezzato la vita di un giovane di 19 anni, Stefano Massimi, residente a Rocca Priora. Il ragazzo era alla guida della sua Mini Minor, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto andando a impattare frontalmente contro un autobus Cotral pieno di pendolari.

La collisione è avvenuta intorno alle 7.15 di questa mattina in un tratto rettilineo, poco prima di una semicurva. Secondo una prima ricostruzione, l’auto, che viaggiava in direzione Roma, avrebbe invaso la corsia opposta, centrando il bus diretto verso Rocca Priora e Artena. Tra le ipotesi al vaglio: un colpo di sonno, un malore improvviso o una distrazione alla guida.

Giovane intrappolato tra le lamiere

Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Frascati e della stazione di Grottaferrata, insieme alla squadra 21A dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto il ragazzo dalle lamiere della vettura ormai irriconoscibile. Purtroppo, per Stefano non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Feriti due passeggeri del Cotral

L’impatto ha causato anche lievi ferite a due passeggeri del bus, un uomo e una donna tra i 40 e i 50 anni, trasportati in ospedale a Frascati con contusioni e traumi non gravi. Illeso, ma in forte stato di shock, il conducente dell’autobus, un uomo di circa 40 anni.

Disagi alla circolazione

La via Tuscolana è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi, con pesanti ripercussioni al traffico in tutta la zona. Sul posto anche il 118 e la Polizia Locale per regolare la viabilità e assistere le persone coinvolte.

Il cordoglio

La notizia della morte di Stefano ha rapidamente scosso le comunità di Rocca Priora e Grottaferrata, dove il giovane era conosciuto. Neopatentato, secondo quanto riferito da alcuni amici, era diretto verso la capitale per motivi di studio o lavoro. Si attende ora l’autopsia e l’esito dei rilievi per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente.