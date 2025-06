Una tragedia ha scosso la comunità di Motta Sant’Anastasia. Una bambina di appena 15 mesi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 134, nel territorio del comune etneo. La piccola si trovava a bordo di un’utilitaria guidata dalla madre che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il muro di cinta di una proprietà privata.

Le condizioni della bambina sono apparse subito gravissime. Trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, è deceduta poco dopo l’arrivo, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita.

La madre, anch’essa rimasta ferita nell’impatto, è attualmente ricoverata nello stesso ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Motta Sant’Anastasia, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto. Non si esclude l’ipotesi di un guasto meccanico o di un malore improvviso.