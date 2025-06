Grave incidente stradale questa mattina in località Gromola, lungo via del Sele, nel comune di Agropoli. Una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada impattando violentemente contro un albero. A bordo dell’auto viaggiava un’intera famiglia: un uomo di 36 anni, la moglie di 38 e la loro bambina di tre anni.

Donna intrappolata nell’abitacolo: estratta e rianimata dai soccorritori

La più grave è risultata la donna, rimasta incastrata tra le lamiere. All’arrivo dei vigili del fuoco, si è reso necessario un delicato intervento per estrarla dall’abitacolo. Subito dopo, i soccorritori hanno utilizzato il defibrillatore per tentare la rianimazione.

La donna è stata successivamente intubata e trasportata d’urgenza con l’elisoccorso presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Feriti anche il marito e la bambina

Il marito, 36 anni, e la figlia di tre anni sono stati invece trasferiti in codice giallo all’ospedale di Battipaglia. Le loro condizioni, secondo quanto riferito dalle fonti sanitarie, non sarebbero gravi ma necessitano di ulteriori accertamenti.