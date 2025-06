L’INPS ha pubblicato il calendario ufficiale per il pagamento dell’Assegno Unico e Universale (AUU) relativo al mese di giugno 2025. Con il messaggio n. 633 del 19 febbraio 2025, l’Istituto ha chiarito le date degli accrediti e ha fornito indicazioni su conguagli, crediti, debiti e modalità di recupero degli arretrati.

Date dei pagamenti di giugno 2025

20 giugno 2025: pagamento delle rate regolari successive alla prima, in assenza di variazioni nel nucleo familiare.

Dal 27 al 30 giugno 2025: pagamento delle prime rate e degli importi oggetto di conguagli, crediti o debiti.

Chi ha una domanda attiva e non ha comunicato variazioni, riceverà automaticamente il pagamento dal 20 giugno.

Arretrati: come ottenerli

Per ricevere gli arretrati dell’Assegno Unico, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ISEE entro il 30 giugno 2025. In questo modo l’importo dell’assegno sarà ricalcolato sulla base dei nuovi parametri, e verranno corrisposti gli arretrati a partire da marzo 2025.

Chi non ha rinnovato l’ISEE entro il termine del 28 febbraio ha ricevuto, da marzo, l’importo minimo dell’assegno (pari a 57,50 euro). Tuttavia, è ancora possibile aggiornare l’ISEE entro fine giugno per ottenere gli importi corretti (fino a un massimo di 201 euro mensili) e ricevere i relativi arretrati.

Requisiti per richiedere l’Assegno Unico

L’Assegno Unico spetta alle famiglie che si trovano nelle seguenti condizioni:

Per ogni figlio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza.

Per ciascun figlio maggiorenne a carico fino ai 21 anni, se:

frequenta un corso scolastico, professionale o universitario;

svolge un tirocinio o lavoro con reddito annuo inferiore a 8.000 euro;

è disoccupato e iscritto presso i centri per l’impiego;

partecipa al servizio civile universale.

Per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l’Assegno Unico può essere presentata da:

uno dei due genitori, anche non convivente con il figlio;

il tutore legale, nell’interesse del minore o del genitore;

il figlio stesso, una volta raggiunta la maggiore età, per richiedere direttamente la quota a lui spettante.

Quando presentare domanda

Le domande presentate tra il 1° marzo e il 30 giugno danno diritto anche agli arretrati a partire da marzo.

Le domande presentate dopo il 30 giugno danno diritto all’assegno a partire dal mese successivo e solo in base all’ISEE al momento della richiesta.

Variazioni nel nucleo familiare: obbligo di comunicazione

Chi ha una domanda di Assegno Unico già approvata non deve presentarla nuovamente, a meno che non abbia ricevuto una comunicazione di decadenza, rifiuto o revoca. Tuttavia, è obbligatorio comunicare ogni variazione del nucleo familiare, come:

la nascita di un figlio,

il compimento della maggiore età,

eventuali modifiche allo stato civile o familiare.

INPS provvede a inviare notifiche per facilitare l’aggiornamento dei dati.