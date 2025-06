Paura e tensione nella mattinata di ieri nel parcheggio della Lidl di via Marinaro a Casandrino, dove quattro malviventi a bordo di una Jeep Renegade nera hanno tentato di rubare una Fiat 500L appartenente a una delle cassiere del supermercato.

L’azione in pieno giorno: clienti intervengono, i ladri fuggono

Il furto è avvenuto in pieno giorno, proprio davanti alle vetrate dell’ingresso, mentre il supermercato era affollato di clienti. I banditi si sono avvicinati all’auto e hanno iniziato a forzare le portiere, ma l’azione non è passata inosservata: alcuni clienti in uscita hanno cominciato a urlare, attirando l’attenzione delle guardie giurate in servizio. A quel punto, i ladri si sono dati alla fuga, abbandonando il tentativo di furto.

Un supermercato già preso di mira: cresce la preoccupazione

Non è la prima volta che questo punto vendita viene preso di mira. Il supermercato, situato in una posizione strategica sulla provinciale per Arzano, è stato teatro, solo a febbraio scorso, di una rapina eclatante: due malviventi armati fecero irruzione e intimarono alle cassiere di consegnare l’incasso, seminando il panico tra i clienti.

L’episodio di ieri ha riacceso le paure di una comunità già provata. La zona in cui sorge la Lidl è frequentemente colpita da furti e tentativi di rapina, sia ai danni dell’attività commerciale sia delle abitazioni vicine.

I residenti chiedono più controlli: “Viviamo con la paura”

Dalle vie limitrofe, come via Marinaro, sale la voce dei cittadini esasperati. “Non pretendiamo un presidio fisso – spiegano i residenti – ma chiediamo controlli più frequenti. Viviamo nella paura. Non possiamo allontanarci da casa senza temere brutte sorprese al ritorno”.

Intanto, le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato sono già al vaglio delle forze dell’ordine. Si spera possano aiutare a identificare gli autori del tentato furto.