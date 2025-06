Il Comune di Napoli si prepara a lanciare un importante concorso pubblico per l’assunzione di 250 educatori di asilo nido, con contratto a tempo indeterminato. L’iniziativa rientra nel piano di potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia, pensato per rispondere alla crescente domanda da parte delle famiglie e rafforzare la rete degli asili comunali.

Una grande opportunità per i laureati in Scienze dell’Educazione

Il concorso rappresenta una preziosa occasione occupazionale per i giovani laureati e le figure professionali in cerca di stabilità nel settore pubblico, in particolare per chi ha una formazione nel campo educativo.

Requisiti di accesso al concorso

Per partecipare al concorso, sarà necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea in Scienze dell’Educazione

Titoli equipollenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Il bando ufficiale, atteso a breve, specificherà nel dettaglio:

I requisiti generali (cittadinanza italiana o UE, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, ecc.)

L’elenco completo dei titoli di studio accettati

Le modalità di selezione, che con ogni probabilità includeranno prove scritte e orali

Quando esce il bando del concorso per educatori a Napoli?

La pubblicazione del bando è attesa nei prossimi mesi del 2025. Il Comune ha già confermato l’avvio della procedura, e il bando sarà disponibile sul sito ufficiale del Comune di Napoli e sulla Gazzetta Ufficiale.