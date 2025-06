INPS Bonus Bollette 2025: Tutto Quello Che Devi Sapere per Risparmiare in Bolletta!

Il caro energia continua a pesare sulle tasche degli italiani. Per questo, nel luglio 2025, il Governo italiano, in collaborazione con ARERA, ha introdotto l’INPS Bonus Bollette 2025, una misura straordinaria per sostenere le famiglie. Questo contributo, che si integra al bonus sociale energia, è stato pensato per ampliare la platea dei beneficiari, innalzando la soglia ISEE fino a 25.000 euro. La buona notizia? Viene erogato direttamente in bolletta, senza bisogno di fare ulteriori domande, a patto che il tuo ISEE sia aggiornato.

Chi può beneficiare del Bonus Bollette 2025?

Il Bonus Bollette 2025 è stato pensato per aiutare diverse categorie di famiglie:

Famiglie con ISEE fino a 9.530 euro: queste rientrano già tra i beneficiari del bonus sociale energia.

Famiglie con ISEE tra 9.530 e 25.000 euro: grazie all’ampliamento della soglia ISEE, ora anche queste famiglie potranno accedere al bonus.

Per poter accedere al bonus, è fondamentale che la fornitura energetica sia intestata a un componente del nucleo familiare e che sia utilizzata per uso domestico. Se hai utenze condominiali, non preoccuparti: dovrai fornire i codici PDR/POD e seguire procedure specifiche che ti verranno indicate.

Come funziona il Bonus Bollette 2025? Due Misure per un Maggiore Aiuto

Il Bonus Bollette INPS luglio 2025 si articola in due misure principali, pensate per offrire un supporto completo:

Bonus sociale ordinario: questo sconto è destinato ai nuclei familiari con ISEE fino a 9.530 euro. L’importo massimo sale a 15.000 euro per le famiglie numerose, ovvero quelle con almeno quattro figli a carico. La parte migliore? Questo sconto viene applicato automaticamente in bolletta una volta che hai presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS.

Bonus straordinario: si tratta di un contributo aggiuntivo di 200 euro, che può raddoppiare a 400 euro per le famiglie numerose. Questo importo viene erogato una tantum in bolletta ed è destinato a chi ha un ISEE fino a 25.000 euro.

Bonus Elettrico per Disagio Fisico: Un Aiuto Aggiuntivo per Situazioni Specifiche

Se in famiglia ci sono persone con gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali salvavita, è previsto un ulteriore aiuto: il bonus elettrico per disagio fisico.

Per richiederlo, è necessario presentare domanda presso il tuo Comune o un CAF abilitato. Dovrai allegare un certificato ASL che attesti la situazione clinica e la necessità di tali apparecchiature.

Come richiedere il Bonus Bollette luglio 2025? Semplice e Automatico!

L’accesso al Bonus Bollette INPS luglio 2025 è automatico! Non dovrai presentare una domanda specifica. La chiave è una sola: avere l’ISEE aggiornato.

Puoi aggiornare il tuo ISEE presentando la DSU sul portale INPS (utilizzando SPID, CIE o CNS) oppure recandoti presso un CAF. Una volta che il tuo ISEE risulterà aggiornato e rientrerà nelle soglie previste, il bonus verrà applicato direttamente nella tua bolletta energetica.

Attenzione alle tempistiche! Se presenti l’ISEE in ritardo, l’accredito del bonus avverrà nel trimestre successivo.

Quando sarà erogato il Bonus? Occhio alla Bolletta!

Il Bonus Bollette 2025 inizierà a essere visibile in bolletta a partire dal secondo trimestre dell’anno, ovvero da aprile 2025.

Le tempistiche precise di accredito dipendono dalla data in cui presenti il tuo ISEE:

Se presenti l’ISEE entro il 31 marzo 2025, lo sconto ti arriverà già nel secondo trimestre.

Se lo presenti successivamente, vedrai l’accredito in bolletta a partire da giugno.