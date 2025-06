Il sistema di welfare italiano si confronta con una crescente popolazione anziana. Il problema non riguarda solo i numeri, ma la sostenibilità economica di chi vive con pensioni minime. Molti over 65 affrontano spese mediche, bollette e necessità quotidiane con risorse limitate. Le misure temporanee non hanno garantito continuità.

Il Reddito di Età INPS risponde a questa esigenza. Si tratta di un contributo mensile fisso da 700 euro. L’obiettivo è integrare i redditi più bassi e fornire un sostegno regolare. Non è un bonus una tantum, non richiede domanda ripetuta ogni anno e non subisce sospensioni stagionali.

Requisiti

Destinatari del Reddito di Età:

Persone che hanno superato una determinata soglia anagrafica

Cittadini con redditi bassi

Soggetti privi di altre forme di sostegno economico stabile

I dettagli sui requisiti precisi sono in fase di definizione da parte dell’INPS. Fonti ufficiali riportano la soglia indicativa di 65 anni.

Caratteristiche

Importo: 700 euro mensili

Accreditamento: automatico una volta riconosciuto il diritto

Durata: continuativa

Obiettivo: ridurre l’insicurezza economica nella terza età

Finalità

Il Reddito di Età offre un modello alternativo ai bonus occasionali. La misura punta a migliorare la qualità della vita degli anziani. Garantisce un’entrata certa. Rappresenta una forma di protezione strutturata.

INPS pubblicherà a breve i dettagli operativi. Prevista l’integrazione con altri strumenti di welfare già attivi.