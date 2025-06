In un mondo in cui il costo della vita continua a salire e le disuguaglianze economiche crescono, l’idea di ricevere denaro senza dover dimostrare il proprio reddito sembra ancora fantascienza per molti italiani. Eppure, è già realtà in diversi Paesi del mondo. E ora, anche in Italia qualcosa si muove.

Non si parla di un nuovo “reddito di cittadinanza”, ma di strumenti finanziari sicuri, legali, accessibili a tutti e — la cosa più sorprendente — esclusi dal calcolo ISEE.

Reddito universale: un’utopia che altrove è realtà

In Alaska, ogni cittadino riceve un dividendo annuale grazie ai proventi del petrolio. In Finlandia, si è sperimentato un reddito universale per disoccupati, per analizzarne gli effetti su salute mentale e produttività. In Spagna, esiste un reddito minimo garantito.

In Italia, invece, il dibattito è ancora incentrato sul merito: chi riceve un aiuto viene spesso giudicato, invece che sostenuto. Ma nel resto del mondo l’approccio sta cambiando: la dignità non è qualcosa che si conquista, è un diritto che si protegge.

Italia: tasse alte e supporti parziali

Anche le differenze fiscali parlano chiaro. In Italia:

Gli assorbenti sono tassati con IVA al 10%

I beni di prima necessità hanno IVA al 4%

Nel Regno Unito, invece, tampon tax eliminata e IVA zero su molti prodotti essenziali. Questo dimostra che la fiscalità è uno specchio della società: ciò che altrove è un diritto, da noi è ancora considerato un lusso.

Il “bonus invisibile” esiste davvero: si chiama Buono Fruttifero Postale

Mentre si discute di nuove misure di sostegno, esiste già un’opportunità concreta e alla portata di tutti: il Buono Fruttifero Postale. Qualcuno lo chiama ironicamente “bonus di cittadinanza postale”, ma il vantaggio è reale.

Ecco perché è interessante:

Rendimento garantito e crescente

Capitalizzazione ogni anno

Possibilità di riscossione dopo un anno (senza interessi prima)

Esclusione dal calcolo ISEE dal 3 aprile

Tradotto in pratica: puoi investire, far fruttare i tuoi risparmi e non dichiararlo nell’ISEE. Questo significa nessun impatto su bonus sociali o prestazioni agevolate.

Esempio reale di guadagno:

Investimento: 3.000 euro

Durata: 20 anni

Rendimento netto: +2.115,48 euro

Chi può sottoscriverlo

Persone fisiche (anche cointestato fino a 4 intestatari)

Importo minimo: 50 euro

Importo massimo: fino a 1 milione al giorno.