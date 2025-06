Dopo quasi vent’anni di latitanza, è stato arrestato in Algeria Mohamed Tadimouti, ex affiliato alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Vincenzo Palazzo, avvenuto nel 1997. Il fermo è stato eseguito nei giorni scorsi nell’ambito di un’operazione internazionale coordinata dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, con il supporto della Squadra Mobile della Questura di Caserta e del Servizio di cooperazione internazionale di polizia.

Il delitto, tra i più efferati della guerra di camorra degli anni ’90, fu mascherato da rapina. Palazzo fu sequestrato in pieno giorno davanti al locale che gestiva e il suo corpo, completamente carbonizzato, fu ritrovato il giorno successivo. Le indagini attribuirono il sequestro e l’esecuzione a un gruppo legato a Cutolo, tra cui figurava Tadimouti.

Dopo la condanna definitiva all’ergastolo, l’uomo si rese irreperibile nel 2007. Le ricerche sono proseguite per anni fino alla recente individuazione in Algeria, dove Tadimouti viveva sotto falsa identità. Arrestato in base a un mandato internazionale, sarà ora estradato in Italia per scontare la pena.

L’esecuzione del provvedimento è avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2025. Le autorità italiane attendono il completamento delle procedure di estradizione per il rientro del condannato nel territorio nazionale.