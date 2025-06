L’estate 2025 entra nel vivo con un’ondata di caldo estremo: l’Anticiclone africano Pluto non accenna a ritirarsi e, anzi, nei prossimi giorni intensificherà la sua azione sull’Italia. Secondo Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, ci attende una fase climatica anomala, con temperature che si manterranno fino a 7-8°C sopra la media stagionale almeno per tutta la prima parte di luglio.

Temperature tropicali in arrivo

Le previsioni parlano chiaro: nei prossimi giorni, molte città italiane registreranno punte di 38-40°C, in un contesto climatico più simile ai Tropici che al Mediterraneo. A farne le spese saranno soprattutto le grandi aree urbane e le zone interne della Pianura Padana e del Centro Italia, dove il caldo sarà più intenso nelle ore centrali della giornata.

Milano, Firenze, Roma e Napoli tra le città più colpite

Tra le città più esposte ci sono Milano, dove i termometri potrebbero superare i 37-38°C per cinque giorni consecutivi — un evento mai registrato prima nella storia climatica della metropoli. Firenze, Roma e Napoli seguiranno a ruota, con temperature altrettanto elevate e afa persistente.

Un anticiclone fuori scala: tutta l’Europa nella morsa del caldo

L’Anticiclone Pluto, che domina la scena meteorologica attuale, estende la sua influenza ben oltre i confini italiani. Dalla Penisola Iberica fino al Centro Europa, passando per le Isole Britanniche, questa vasta area di alta pressione sta determinando condizioni di stabilità atmosferica e caldo eccezionale.

Prospettive preoccupanti: peggio dell’estate 2003?

Gli esperti non escludono che questa ondata di calore possa superare, per durata e intensità, perfino l’estate record del 2003. In attesa di un possibile cambiamento, l’invito è alla prudenza: evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, idratarsi spesso e prestare particolare attenzione a bambini, anziani e soggetti fragili.