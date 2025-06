Un’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 è presa di mira ieri in pieno giorno nella zona di Porta Nolana, precisamente in via Marco Di Lorenzo. Il mezzo di soccorso, impegnato in un intervento nei pressi del centro per immigrati di via Marvasi, è stato oggetto di un vero e proprio raid vandalico. Secondo quanto riportato, un ospite del centro si sarebbe avvicinato all’ambulanza, colpendola ripetutamente con oggetti e bastonate. Il veicolo ha riportato danni ingenti, tra cui vetri rotti e tergicristalli danneggiati.

L’episodio è denunciato da Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione civica “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che da anni si impegna per la tutela del personale sanitario contro le aggressioni. Attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione, Ruggiero ha mostrato le immagini dei danni subiti dall’ambulanza, sottolineando come si tratti della ventottesima aggressione contro operatori sanitari registrata nel 2025 solo nell’area dell’Asl Napoli 1, mentre il totale delle aggressioni tra Napoli 1 e Napoli 2 sale a 35.

L’associazione denuncia inoltre come ormai le aggressioni sembrino avvenire “per principio”, senza una motivazione chiara, aumentando il rischio e la tensione a cui sono sottoposti medici, infermieri e soccorritori.