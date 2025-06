Paura a Salerno nella giornata di oggi a causa di un incidente stradale avvenuto in via delle Calabrie, dove un’ambulanza e un’auto si sono scontrate violentemente, provocando il ribaltamento del mezzo di soccorso.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni, l’ambulanza era in servizio e stava trasportando un ferito all’ospedale. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo di emergenza si è scontrato con un’autovettura lungo via delle Calabrie, una delle arterie più trafficate della città.

L’impatto è stato tale da far ribaltare l’ambulanza su sé stessa. A bordo si trovavano:

Il paziente trasportato

L’autista dell’ambulanza

L’autista dell’auto coinvolta

Tutti e tre sono rimasti feriti. Al momento non si conoscono con precisione le condizioni di salute delle persone coinvolte.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono giunti tempestivamente:

I Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e all’estrazione dei feriti

Ulteriori ambulanze del 118 per il trasferimento in ospedale dei coinvolti

Le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità

La zona è stata parzialmente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

Indagini in corso

La Polizia Municipale di Salerno sta effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.