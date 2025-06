Nel 2024, dei 592 nuovi nati nel Comune di Ancona, ben 553 famiglie beneficeranno del Bonus Bebè, un contributo economico straordinario promosso dall’Assessore alle Politiche della Famiglia Orlanda Latini e finanziato interamente dal Comune con un fondo di oltre 138 mila euro.

Un’iniziativa inclusiva a sostegno della natalità

Il Bonus Bebè Ancona 2024, pari a 250 euro per ogni nuovo nato, è stato pensato per tutte le famiglie residenti nel comune al momento della nascita, senza alcuna distinzione di ISEE, numero di figli o altri requisiti reddituali o anagrafici. L’unico vincolo per accedere al contributo è la residenza nel territorio comunale, come specificato nel bando.

L’adesione è stata quasi totale: solo 39 famiglie non hanno potuto ricevere il bonus, e nella maggior parte dei casi si tratta di nuclei non più residenti nel Comune al momento della domanda.

“Si tratta di una misura pensata per tutte le famiglie anconetane che hanno arricchito la comunità attraverso l’ingresso di un nuovo nato”, ha dichiarato l’Assessore Orlanda Latini.

Un aiuto concreto contro l’inverno demografico

Questa misura rientra in una più ampia strategia di politiche familiari del Comune di Ancona, volte a contrastare il calo demografico e a promuovere il benessere sociale e familiare. Il Bonus Bebè è ideato come riconoscimento simbolico ed economico per le famiglie che scelgono di crescere ad Ancona.

Attualmente il contributo è in fase di erogazione e si aggiunge a una serie di iniziative in programma, tra cui:

Eventi ludici e formativi rivolti a bambini e genitori

Progetti educativi contro il disagio e la violenza, in particolare quella di genere

Sostegno alle associazioni che operano nel campo della genitorialità e del sociale.