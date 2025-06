Momenti di terrore nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, una delle porte d’accesso principali alla città lagunare, dove un albero è crollato improvvisamente sulla folla, ferendo nove persone, tra cui una donna in gravi condizioni. Uno dei gruppi colpiti arrivava dalla Campania.

L’incidente è avvenuto nella zona che guarda verso il ponte dei Tre Ponti, dove in quel momento transitava un gruppo di turisti italiani, alcuni dei quali si stavano recando a un matrimonio. Tra i presenti anche alcuni bambini. La situazione è apparsa subito drammatica: la donna più gravemente colpita si trovava seduta su un muretto sotto l’albero ed è finita travolta quasi completamente dal leccio, un esemplare piantato oltre cinquant’anni fa.

I sanitari del Suem 118, accorsi rapidamente sul posto insieme a vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale, hanno praticato manovre salvavita, incluso il massaggio cardiaco, alla donna, poi trasportata in codice rosso all’ospedale all’Angelo di Mestre, dove si trova attualmente ricoverata con prognosi riservata. Altri feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Venezia centro storico (San Giovanni e Paolo) e di Mirano. Le persone coinvolte sono tutte italiane, eccetto una cittadina di nazionalità inglese.

Le prime indagini e il commento del sindaco

Secondo quanto riferito dal sindaco Luigi Brugnaro e dall’assessora ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il leccio non presentava segni evidenti di pericolo. Era un albero imponente, da tempo monitorato come gli altri presenti in città. Il crollo, avvenuto alla base del tronco, ha provocato anche una voragine attorno alle radici, facendo temere ulteriori instabilità nella zona.