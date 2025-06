La Polizia Locale di Pomigliano d’Arco ha condotto oggi l’operazione “Alto Impatto”, un’azione mirata alla prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada. L’intervento, coordinato dal tenente Andrea D’Ambrosio e fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, ha portato a un bilancio significativo in termini di sanzioni e ritiri di documenti.

Cinque automobilisti si sono visti ritirare la patente per aver guidato con il telefono cellulare alla mano, una distrazione sempre più diffusa e pericolosa. Un sesto conducente ha subito la stessa sorte per aver proceduto contromano lungo le strade della città, mettendo a serio rischio la sicurezza stradale.

Durante i controlli, che hanno coinvolto 28 persone fermate, i vigili urbani hanno rilevato numerose altre irregolarità:

Cinque veicoli sono risultati privi di copertura assicurativa.

Due conducenti di ciclomotori circolavano senza casco, mettendo a rischio la propria incolumità.

Tre automobilisti erano completamente sprovvisti di patente di guida.

Tre vetture non avevano effettuato la revisione obbligatoria.

Infine, sono state elevate dieci sanzioni per sosta vietata sui marciapiedi, un’infrazione che ostacola il passaggio dei pedoni e contribuisce al degrado urbano.

Come spiegato dal Comune, l’operazione “Alto Impatto” rientra in un piano di intensificazione dei controlli sul territorio volto a migliorare la sicurezza urbana e la viabilità cittadina. L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno per garantire strade più sicure e una maggiore disciplina nella circolazione.