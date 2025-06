Prende il via domani sera, 28 giugno “Il Borgo della Musica”, la nuova rassegna culturale e musicale promossa dalla Città di Vico Equense, ideata dal Centro Studi Musicali Luigi Guida e inserita nel programma degli eventi estivi “Vico d’Estate”. Un progetto di valorizzazione del territorio e della sua memoria artistica attraverso sei appuntamenti tra passeggiate musicali e concerti, ideati per riscoprire i luoghi, le storie e i suoni legati alla figura del maestro Luigi Guida e non solo, uno dei compositori sacri più rinomati d’Europa, originario proprio della borgata di Massaquano.

Il primo evento è in programma per domani, con partenza alle ore 18.00 da via Santa Lucia (lato scuole medie) per la passeggiata dal titolo “Storie di vita e dei luoghi del maestro”, un percorso narrativo ed emozionale che condurrà il pubblico attraverso i luoghi significativi della vita di Guida. Alle ore 19.00, l’arrivo alla chiesa di San Giovanni Battista sarà l’occasione per un momento di riflessione e ascolto con “Visione dei libri e assaggi musicali”, che unisce l’esperienza visiva e uditiva dell’opera del maestro.

Il progetto si articola in tre passeggiate musicali e tre concerti, di cui l’ultimo, in programma a settembre, vedrà protagonisti gli stessi cittadini. Un appuntamento che rappresenta il culmine di un percorso di coinvolgimento diretto del pubblico, attraverso laboratori e lezioni gratuite di coralità tenute negli ultimi mesi.

“Abbiamo scelto di aprire questa rassegna da Massaquano, perché è lì che tutto è iniziato. Luigi Guida ha saputo portare la sua musica dalla piccola borgata alle più importanti cattedrali d’Europa, restando sempre legato alle sue radici. Questo primo appuntamento sarà un viaggio nei luoghi del cuore e dell’ispirazione di Guida, per restituire alla comunità il senso di appartenenza e orgoglio che la musica sa evocare. Ma il mio pensiero va già anche all’ultimo concerto: ci sto lavorando da mesi, insieme a tanti cittadini che si sono messi in gioco e che con coraggio, passione e voglia di condividere, stanno diventando parte integrante di questo sogno collettivo”, dichiara Candida Guida, presidente del Centro Studi Musicali Luigi Guida.

“Il Borgo della Musica è molto più di una rassegna: è un viaggio identitario, un modo per fare memoria viva del nostro patrimonio culturale, coinvolgendo la comunità in modo attivo e creativo. Un progetto che unisce musica, storia e partecipazione e che valorizza una delle figure più importanti della nostra tradizione musicale, come Luigi Guida. È con grande entusiasmo che diamo il via a questo cammino di riscoperta e bellezza”, afferma il Sindaco Giuseppe Aiello.