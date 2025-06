Oggi pomeriggio torna “Will Be Green”, l’iniziativa ecologica promossa dal Forum dei Giovani di Vico Equense con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili di Vico Equense, e la collaborazione attiva di Legambiente, Marevivo, Plastic Free e la Comunità Il Camino.

L’appuntamento è fissato presso il Piazzale dei Capi, sul suggestivo Monte Faito, per un pomeriggio dedicato alla cura e alla tutela dell’ambiente. L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto i più giovani, sull’importanza dei piccoli gesti quotidiani per la salvaguardia del territorio e dell’ecosistema montano.

“Ogni gesto conta, il tuo di più” è il motto che accompagna questa edizione, a testimonianza di quanto anche la partecipazione individuale possa contribuire concretamente alla costruzione di un futuro più sostenibile.

“Will Be Green è molto più di una semplice giornata ecologica: è un messaggio di responsabilità e amore per la nostra amata montagna. Sono orgoglioso dello spirito dei giovani di Vico Equense e della rete di associazioni che collaborano per rendere il nostro territorio più pulito, accogliente e rispettoso dell’ambiente. Monte Faito è un patrimonio di tutti, ed è nostro dovere proteggerlo con impegno e costanza”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di condivisione, impegno civico e rispetto per l’ambiente, in uno dei luoghi più belli e fragili del nostro territorio.