In un momento in cui l’economia globale continua a mostrare segni di instabilità, l’INPS ha introdotto una misura concreta per sostenere le famiglie italiane in difficoltà: l’Assegno di Inclusione, che può arrivare fino a 845 euro mensili. Tra i requisiti utili per accedere, c’è anche il possesso della patente di guida categoria B.

La patente B: non solo per guidare

Molti non lo sanno, ma la patente B è anche un documento d’identità valido in Italia. In caso di smarrimento o scadenza della carta d’identità, può essere utilizzata per l’accesso a servizi pubblici e prestazioni assistenziali come l’Assegno di Inclusione. Senza un documento valido, infatti, non è possibile completare la domanda online sul sito INPS o presso i CAF.

Cos’è l’Assegno di Inclusione

L’Assegno di Inclusione è una misura economica pensata per aiutare i nuclei familiari in difficoltà, soprattutto quelli con bambini, anziani o persone disabili a carico. In una fase storica segnata dall’aumento del costo della vita e dalla disoccupazione, questo assegno può rappresentare un supporto essenziale.

Importo mensile fino a 845 euro

L’assegno è suddiviso in due componenti:

Importo base: 541,67 euro al mese

Integrazione: fino a 303,33 euro mensili per nuclei con affitto, figli minori o disabili

Il totale può così arrivare a 845 euro al mese, erogati tramite bonifico bancario direttamente sul conto del beneficiario.

Requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione

Per richiedere il beneficio, è necessario rispettare tutti i seguenti requisiti:

ISEE non superiore a 9.360 euro

Presenza nel nucleo familiare di almeno:

un minorenne

oppure un over 60

oppure una persona con disabilità

Residenza in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi

Documento di identità valido, come la patente B

Come fare domanda

I cittadini interessati possono:

Rivolgersi a un CAF o patronato

Oppure fare domanda online tramite il portale INPS, con SPID, CIE o CNS

Prima di avviare la procedura, è fondamentale raccogliere:

ISEE aggiornato

Documenti di identità validi (come la patente)

IBAN del conto su cui ricevere il pagamento

Una volta approvata, la somma viene accreditata ogni mese direttamente sul conto corrente indicato.

Perché è importante conoscerlo

Molti italiani ignorano l’esistenza di questo sostegno, oppure non sanno di averne diritto. In particolare, il legame con la patente B può sembrare insolito, ma si rivela essenziale per identificarsi e accedere al contributo.