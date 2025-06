Un nuovo episodio di violenza scuote la città: Giulio Pirozzi, 22 anni, è rimasto ferito in un agguato avvenuto la scorsa notte a Napoli. Il giovane è figlio di Vincenzo Pirozzi, noto attore che ha interpretato il figlio di Scianel nella serie tv “Gomorra”, e fratello di Giuseppe Pirozzi, volto del personaggio Micciarella in “Mare Fuori”.

L’agguato: due giovani feriti, uno colpito al petto

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’agguato si è verificato nel cuore della notte. Oltre a Giulio, è rimasto ferito anche un altro giovane, colpito al petto da un colpo d’arma da fuoco. Entrambi sono stati trasportati in ospedale: le loro condizioni sono al vaglio dei medici, ma al momento non risulterebbero in pericolo di vita.

Indaga la Squadra Mobile

Sulla vicenda sta indagando la Squadra Mobile di Napoli, che sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili dell’agguato. Non è ancora chiaro se il gesto sia legato a regolamenti di conti, a questioni personali o ad altro movente.

Gli inquirenti stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze.

Il profilo dei Pirozzi: una famiglia nota nel panorama televisivo

La notizia ha subito attirato l’attenzione dell’opinione pubblica per via della notorietà della famiglia Pirozzi. Vincenzo, il padre, è stato uno dei volti più riconoscibili della serie “Gomorra – La serie”, mentre il fratello Giuseppe è tra i protagonisti del successo televisivo “Mare Fuori”, fiction ambientata proprio in un carcere minorile di Napoli.