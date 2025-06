Misteriosa aggressione nel cuore di Marano, sul corso Mediterraneo, dove un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, è finito brutalmente picchiato da ignoti per ragioni ancora tutte da chiarire.

L’uomo si è presentato in ospedale con evidenti segni di violenza

Il ferito si è recato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, riportando diversi traumi al volto e sul corpo. Dopo le prime cure, i medici hanno stabilito una prognosi di 21 giorni.

Indagini in corso: caccia agli aggressori

I Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli sono intervenuti presso il nosocomio e hanno avviato le indagini. Secondo una prima ricostruzione sommaria, l’uomo sarebbe aggredito in strada da più persone, rimaste al momento non identificate. La pista seguita dagli inquirenti resta ancora aperta, mentre proseguono le verifiche per risalire ai responsabili e chiarire il movente dell’aggressione.