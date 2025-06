Un 34enne originario di Scampia è stato ricoverato nella serata di ieri al pronto soccorso del CTO di Napoli, dopo essere stato aggredito e accoltellato alla schiena da ignoti. L’episodio si sarebbe verificato nel rione Don Guanella, nella periferia nord del capoluogo campano.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito con un’arma da taglio per motivi ancora da chiarire. Trasportato d’urgenza al CTO, è stato ricoverato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari hanno emesso una prognosi di 20 giorni.

Indagini in corso: al lavoro i carabinieri

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Le indagini sono state affidate ai militari della Compagnia Vomero, che stanno cercando di ricostruire la dinamica e la matrice dell’agguato.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compreso il possibile coinvolgimento in contesti criminali o regolamenti di conti. Gli inquirenti stanno anche acquisendo filmati di videosorveglianza presenti nella zona per identificare i responsabili.