Tensione a Fuorigrotta, dove una pattuglia della Polizia locale di Napoli è stata aggredita nel corso di un’operazione per la rimozione di un veicolo in sosta irregolare. L’episodio è avvenuto in via Consalvo, nel pomeriggio di ieri, durante un controllo condotto dagli agenti dell’Unità operativa Avvocata.

Secondo quanto ricostruito, i poliziotti erano impegnati nell’accertamento di un’auto lasciata in seconda fila, che ostacolava il regolare flusso del traffico. Proprio durante queste operazioni, un uomo, visibilmente agitato, si è avvicinato alla pattuglia, rivolgendo minacce e insulti agli operatori. In breve, la situazione è degenerata: l’uomo ha aggredito fisicamente gli agenti, colpendoli con pugni, gomitate e calci.

Nonostante i tentativi della pattuglia di riportare la calma, l’aggressore ha continuato con atteggiamenti violenti anche all’arrivo dei rinforzi, giunti dall’Unità operativa San Lorenzo. L’individuo, successivamente identificato come soggetto con precedenti specifici, è stato arrestato e condotto al Comando centrale della Polizia locale in via De Giaxa.

A seguito dell’aggressione, uno degli agenti coinvolti è stato trasportato all’Ospedale del Mare, dove i medici gli hanno riscontrato contusioni al costato e all’addome, con una prognosi di sette giorni.

Il giorno successivo, durante l’udienza per rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e rinviato la decisione definitiva alla prossima udienza.