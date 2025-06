Macabra scoperta questa mattina, intorno alle ore 9:00, nelle acque antistanti Mergellina, dove è stato ritrovato un cadavere galleggiante. Le operazioni di recupero della salma sono state particolarmente complesse a causa delle condizioni del mare e della posizione in cui si trovava il corpo. Sul posto è intervenuta una squadra speciale di sommozzatori dei Vigili del Fuoco, supportata dalla squadra di terra 4B-Mostra, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima né le cause del decesso. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.