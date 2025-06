Si è spento nel tardo pomeriggio Alvaro Vitali, attore simbolo della commedia all’italiana e celebre interprete del personaggio di Pierino, entrato nell’immaginario collettivo tra gli anni ’70 e ’80. Aveva 75 anni. Nato a Roma il 3 febbraio 1950, Vitali era stato ricoverato circa due settimane fa per una broncopolmonite recidiva, come riferito nei giorni scorsi dalla sua ex moglie Stefania Corona in un’intervista. Le sue condizioni si erano aggravate progressivamente, fino al decesso avvenuto nel pomeriggio di oggi.

Una carriera iconica

Alvaro Vitali iniziò la carriera nel mondo del cinema con ruoli minori, ma fu il regista Federico Fellini a notare il suo talento, offrendogli una piccola parte in “Satyricon” (1969). La sua consacrazione avvenne però con il personaggio di Pierino, protagonista di una fortunata serie di film comici e irriverenti che ebbero enorme successo di pubblico.

Interprete di oltre 100 pellicole, Vitali è stato una figura chiave del filone della commedia sexy italiana, portando sul grande schermo una comicità grottesca, surreale e a tratti caricaturale, sempre riconoscibile e molto amata.

Un addio che commuove il pubblico

La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro del web, scatenando cordoglio e messaggi di affetto da parte di fan, colleghi e personaggi dello spettacolo. Alvaro Vitali lascia un’eredità artistica fatta di leggerezza, risate e personaggi rimasti nel cuore di più generazioni.