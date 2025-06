Un giovane di 26 anni, di origini egiziane, accoltellato nella notte in piazza Garibaldi, nel cuore della città. L’aggressione è avvenuta per mano di uno sconosciuto, con un’arma da taglio. La vittima è soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove i medici hanno riscontrato una ferita nella zona lombare con lesione al rene destro. La prognosi è di 40 giorni: il ragazzo non è in pericolo di vita, ma è attualmente ricoverato in osservazione.

Indagini in corso: si cerca l’aggressore

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Napoli Stella, impegnati a chiarire la dinamica dei fatti e l’eventuale movente dell’aggressione. Sul posto, subito dopo il ferimento, sono intervenuti anche i militari del Nucleo Radiomobile.

Al momento non sono stati effettuati arresti né identificate persone coinvolte, ma le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e immagini di videosorveglianza presenti nella zona, particolarmente frequentata anche nelle ore notturne.