Paura nella notte in zona Cinecittà, dove un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato all’addome davanti alla stazione della metropolitana Lucio Sestio, sulla linea A. L’aggressione è avvenuta intorno alla mezzanotte, mentre il giovane si trovava in compagnia della fidanzata.

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Aggressione senza motivo apparente: indagano gli inquirenti

Secondo quanto riferito dalla fidanzata, presente al momento dell’aggressione, il 19enne sarebbe stato attaccato senza motivo da un gruppo di ragazzi, presumibilmente di origine peruviana, che conosceva solo di vista. Il gruppo si sarebbe avvicinato senza provocazione, per poi sferrare l’attacco con un coltello.

Le telecamere sorvegliano la scena

Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto, hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Fondamentali per l’identificazione degli aggressori saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area antistante la fermata metro.

Gli investigatori stanno analizzando i filmati e ascoltando le testimonianze dei presenti per risalire agli autori del violento gesto.