Un manufatto abusivo, realizzato sull’attico dell’Hotel dei Congressi in via Delle Puglie, è stato abbattuto nei giorni scorsi. A darne comunicazione ufficiale è stata la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che ha seguito l’intera vicenda. Secondo quanto riportato, l’immobile era costruito senza alcun titolo autorizzativo sul terrazzo di copertura, al sesto piano della struttura alberghiera. L’opera, destinata ad uso abitativo, presentava una pianta rettangolare di circa 14,90 metri per 9,40, con un’altezza pari a 2,90 metri e dotata di un solaio di copertura.

Area vincolata: destinazione “parco urbano archeologico”

L’abuso edilizio risultava particolarmente grave poiché realizzato in una zona vincolata, classificata come “parco urbano archeologico”, rendendo l’intervento edilizio ancor più incompatibile con le normative urbanistiche vigenti.

Autodemolizione a carico del proprietario

Il responsabile dell’abuso, già condannato con una sentenza definitiva risalente al 2005, ha proceduto spontaneamente alla demolizione dell’immobile. L’intervento è avvenuto in regime di autodemolizione, ovvero senza oneri economici a carico del Comune né della Cassa Depositi e Prestiti, evitando dunque un aggravio di spesa pubblica.

Le parole della Procura

In una nota, la Procura ha sottolineato l’importanza dell’intervento, definendolo un passo significativo nella lotta contro l’abusivismo edilizio, specie in territori ad alto valore paesaggistico e archeologico. L’azione rientra nel più ampio piano di ripristino della legalità e tutela del patrimonio ambientale del territorio stabiese.