Fino al 29 giugno Portici si trasforma in una festa aperta a tutti grazie a “Mare in Fest 2025”, un evento che unisce cultura, buon cibo e solidarietà nel nuovo parco costiero di due chilometri appena inaugurato. Protagonisti indiscussi della manifestazione sono i pizzaioli, che con la loro arte celebrano il legame profondo tra tradizione culinaria e inclusione sociale. Il progetto solidale “Mani che donano – La Pizza della Gioia”, ideato in collaborazione con l’Academy Vincenzo Iannucci, offre laboratori creativi dedicati ai bambini autistici e con disabilità, promuovendo un momento di condivisione unico e speciale.

L’evento: una festa per tutti i sensi

Il sindaco Vincenzo Cuomo ha voluto aprire il parco al mare a famiglie, giovani e turisti, creando un’atmosfera festosa e inclusiva. Tra gli oltre venti stand, si potranno gustare pizze di mare, panini, antipasti e primi piatti, tutti preparati da esperti pizzaioli e chef locali. L’apertura è prevista dalle 18 fino a mezzanotte, con ticket accessibili dai 8 ai 12 euro.

Pizzaioli e solidarietà: la Pizza della Gioia

Il cuore dell’iniziativa è quindi il laboratorio con i pizzaioli, che mettono a disposizione la loro esperienza per sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon Onlus. L’intero ricavato delle attività sarà devoluto per aiutare i bambini in cura presso l’ospedale pediatrico napoletano. Flavia Matrisciano, direttrice della fondazione, ha sottolineato l’importanza di queste attività che portano speranza e vicinanza ai piccoli pazienti.

Un mare ritrovato, una comunità che si riappropria del proprio spazio

“Mare in Fest 2025” non è solo cibo e divertimento: è anche il ritorno al mare per i cittadini di Portici e dintorni, dopo decenni di difficoltà e degrado. L’attore Francesco Di Leva, originario di San Giovanni a Teduccio, ha espresso il proprio entusiasmo per l’evento, che restituisce al quartiere un patrimonio naturale e culturale unico.

Attività per tutti e iniziative speciali

Oltre ai laboratori di pizza e agli stand gastronomici, il 26 e 27 giugno sarà possibile infatti usufruire di controlli dermatologici gratuiti, grazie alla collaborazione con il Gruppo Italiano di Laserterapia Dermatologia e Roydermal.