Un uomo di 32 anni arrestato a Torre del Greco, nel Napoletano, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’episodio si è verificato durante un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli, finalizzato a contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di droga.

Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti del commissariato locale stavano transitando lungo via Ignazio Sorrentino — arteria che collega la zona adiacente alla stazione della Circumvesuviana con via Aldo Moro — quando hanno notato un uomo che, con atteggiamento sospetto, si stava dirigendo verso un’abitazione.

Fermato per un controllo, l’uomo è trovato in possesso di sette panetti di hashish per un peso complessivo di circa 700 grammi, oltre a 700 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Considerata la quantità della sostanza e la somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita, il 32enne è tratto in arresto.

Le indagini proseguono per accertare eventuali legami con una rete di spaccio attiva sul territorio.