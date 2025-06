Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi lungo la strada provinciale 81, nel territorio di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Nel tragico schianto hanno perso la vita Matteo Ferrara, 23 anni, carabiniere in servizio a Milano, e la sua fidanzata Melissa Rea, di 22 anni. Entrambi erano originari di Sessa Aurunca, sebbene residenti in due frazioni diverse.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia si stava recando verso la via Appia, a bordo di uno scooter, con l’intenzione di trascorrere una giornata al mare. L’incidente sarebbe avvenuto quando il mezzo a due ruote avrebbe urtato un’autovettura, ma le circostanze esatte del sinistro sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

Il giovane carabiniere, rientrato da pochi giorni a casa per le vacanze estive, si trovava in compagnia della fidanzata per quella che doveva essere una giornata di relax. Il destino, però, ha trasformato un momento di serenità in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente bloccato il traffico e chiuso tutte le strade limitrofe per consentire i rilievi del caso. La dinamica dell’accaduto è attualmente oggetto di accertamenti.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, suscitando profonda commozione tra amici, familiari e concittadini. La scomparsa di due giovani così legati alla propria terra ha lasciato un vuoto profondo e un dolore difficile da esprimere.