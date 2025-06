Un nuovo aiuto economico è in arrivo per le famiglie in difficoltà: il Governo ha approvato un contributo straordinario destinato a chi fatica ad arrivare a fine mese a causa del caro vita e dell’aumento dei costi energetici.

Cos’è il bonus da 200 euro per le bollette

Il provvedimento prevede l’erogazione di un bonus di 200 euro mensili, destinato al pagamento delle bollette di luce e gas. Si tratta di un aiuto economico complessivo pari a 600 euro, suddiviso in tre rate mensili da 200 euro ciascuna.

Chi può ricevere il bonus

Il bonus è rivolto alle famiglie con basso reddito, in particolare a coloro che rientrano nei parametri ISEE stabiliti dal decreto attuativo (in attesa di pubblicazione ufficiale). L’obiettivo è alleviare il peso delle spese domestiche per i nuclei familiari più colpiti dall’inflazione.

Come richiedere il bonus

Se rientri nei requisiti previsti, potrai accedere al contributo attraverso una semplice procedura online o presso i CAF abilitati. Nei prossimi aggiornamenti ti spiegheremo come presentare la domanda, quali documenti servono e le tempistiche per ricevere l’importo.