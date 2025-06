Nel mese di giugno 2025, molte famiglie italiane potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo grazie a un doppio accredito INPS, pensato per sostenere chi è in difficoltà economica. In un periodo segnato da aumenti continui di prezzi, bollette e beni di prima necessità, ogni forma di sostegno si rivela essenziale per milioni di cittadini.

Bollette alle stelle e vacanze cancellate: una situazione difficile

Negli ultimi mesi, l’aumento del costo della vita ha colpito in modo significativo le famiglie, costringendo molti a ridurre le spese, cancellare viaggi o addirittura tagliare sugli acquisti indispensabili. Ma a giugno è in arrivo un sostanzioso contributo economico da parte dell’INPS, rivolto a due categorie ben precise.

Che cos’è il doppio accredito INPS

Il doppio accredito INPS è la somma di due misure già in vigore:

Supporto Formazione e Lavoro (SFL)

Assegno Unico Universale per i figli a carico

Entrambe le prestazioni possono confluire nello stesso mese per alcuni beneficiari, permettendo così un aumento delle entrate familiari che può arrivare fino a 500 euro (o anche di più nel caso dell’Assegno Unico con più figli).

Supporto Formazione e Lavoro: 500 euro al mese

Il Supporto Formazione e Lavoro è un sostegno economico introdotto nel 2023, sostitutivo del Reddito di Cittadinanza, rivolto a chi:

Ha un’età compresa tra 18 e 59 anni

Ha un ISEE inferiore a 10.140 euro

Partecipa attivamente a percorsi di formazione, orientamento o tirocini

In questo caso, l’INPS eroga 500 euro al mese, per tutta la durata delle attività di formazione.

Assegno Unico Universale: fino a 201 euro a figlio

L’altra parte del doppio accredito riguarda l’Assegno Unico, introdotto nel 2022 e destinato a tutte le famiglie con figli a carico:

Fino a 21 anni (senza limiti di età in caso di disabilità)

L’importo varia in base all’ISEE e al numero di figli

Gli importi attuali sono:

201 euro per ogni figlio minorenne

97 euro per ogni figlio maggiorenne (fino a 21 anni)

Le famiglie con più figli e un ISEE basso potranno quindi beneficiare di un sostegno significativo anche in aggiunta all’SFL.

Chi riceverà il doppio accredito a giugno?

Non tutti potranno beneficiare del doppio accredito: la cumulabilità è riservata a chi rispetta entrambi i requisiti (per l’SFL e per l’Assegno Unico). Ad esempio, una madre single con due figli a carico e ISEE basso, iscritta a un percorso formativo, potrebbe ricevere:

500 € (SFL)

402 € (Assegno Unico per due figli minorenni)

= Totale: 902 euro nel mese di giugno.