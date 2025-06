Quasi un terremoto politico a Brusciano dove tre consiglieri comunali del gruppo Iniziative Democratiche – Giovanna Coppola, Nicola Di Maio e Ilaria Esposito – hanno ufficializzato, tramite un post sui social, il loro passaggio all’opposizione.

Il nodo: l’adesione del sindaco a Fratelli d’Italia

Secondo quanto dichiarato dai consiglieri, la motivazione alla base della rottura sarebbe da ricondurre alla recente adesione del sindaco Giacomo Romano a Fratelli d’Italia, decisione considerata incompatibile con il progetto civico originario della coalizione. Tale progetto, ricordano, era nato con l’obiettivo di essere svincolato dalle logiche partitiche.

Tempistiche e perplessità

Tuttavia, la tempistica della loro uscita solleva più di un interrogativo. Il sindaco ha aderito ufficialmente a FdI già da diversi mesi, e solo ora i tre consiglieri decidono di dissociarsi. Questo ritardo sembra indebolire le motivazioni addotte e alimenta dubbi sulla coerenza dell’iniziativa.

I legami con il PD locale

Ulteriori elementi rendono la vicenda ancora più complessa. Secondo fonti locali, i tre consiglieri sarebbero da tempo vicini al Partito Democratico di Brusciano, sia per legami familiari sia per comportamenti pubblici. Un esempio recente è il loro sostegno attivo alle elezioni amministrative di Marigliano, dove hanno appoggiato il candidato del PD, Gaetano Bocchino, accompagnando la vittoria con frasi celebrative come “Una squadra che vince non si cambia”.

La replica del sindaco Romano: “Io ci metto la faccia”

Non si è fatta attendere la ferma reazione del sindaco Giacomo Romano, che ha commentato la decisione senza mezzi termini:

“Apprendo, senza alcuno stupore, del loro passaggio all’opposizione. Sulla loro coerenza credo sia superfluo soffermarsi: parenti strettissimi dei tre consiglieri siedono da tempo nel direttivo del PD locale. È evidente che la loro appartenenza partitica fosse già chiara.”

Romano ha poi sottolineato la trasparenza del proprio percorso politico:

“Io ci ho sempre messo la faccia. Ho aderito al mio partito di sempre per uscire da un’ambiguità che non mi appartiene. Combatto per ciò in cui credo e lo faccio alla luce del sole.”