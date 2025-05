Un nuovo vortice ciclonico in arrivo dalla Francia porterà nelle prossime ore una nuova fase di maltempo su buona parte del territorio italiano. Secondo le previsioni di 3bMeteo, il fronte perturbato interesserà principalmente le regioni settentrionali e il versante occidentale della penisola, ma non mancheranno sorprese. Saranno infatti le regioni del Centro-Sud, almeno inizialmente, a fare i conti con i primi effetti della perturbazione.

Già nella giornata di domani, mercoledì, il tempo inizierà a peggiorare su Toscana, basso Lazio e Abruzzo, dove le piogge faranno la loro comparsa a partire dalla tarda mattinata. Al Nord, invece, la maggior parte delle regioni godrà ancora di una relativa tregua, ad eccezione di alcune zone del Veneto e della Lombardia, dove sono previsti rovesci isolati e di breve durata.

La situazione cambierà drasticamente giovedì 22 maggio. Fin dalle prime ore del mattino, il maltempo colpirà duramente le regioni settentrionali, in particolare Piemonte e Liguria, dove si attendono temporali intensi e piogge abbondanti. Il Centro-Sud, invece, sarà in gran parte risparmiato, con cieli nuvolosi ma senza fenomeni significativi, salvo qualche debole pioggia di passaggio in Puglia.

Un nuovo cambiamento è atteso per venerdì 23 maggio, quando il maltempo si sposterà nuovamente verso le regioni centrali. In questa fase, però, l’intensità delle precipitazioni sarà più contenuta e i rovesci tenderanno a esaurirsi con il passare delle ore. Al Sud, infine, si prevede una giornata stabile e in prevalenza soleggiata.

Dal punto di vista termico, tutta la Penisola sperimenterà un generale calo delle temperature, più sensibile al Nord e nelle aree interne del Centro, complice l’arrivo di aria più fresca in quota.

La variabilità atmosferica delle prossime giornate conferma ancora una volta come la primavera 2025 stia proseguendo all’insegna dell’instabilità e dei repentini cambiamenti meteo.