Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino. Un giovane di 25 anni, residente in zona, ha perso il controllo della propria automobile lungo viale Unità d’Italia, terminando la corsa nel giardino di una villa privata. Solo per una fortunata coincidenza l’auto non ha sfondato le pareti dell’abitazione, fermandosi a pochi centimetri dall’ingresso.

Ricoverato in ospedale con gravi ferite

Il conducente, rimasto gravemente ferito nell’impatto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino. Le sue condizioni sono giudicate serie, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla prognosi.

Nessun altro ferito, sfiorata la tragedia

Secondo una prima ricostruzione, l’auto viaggiava lungo il rettilineo della strada principale quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha oltrepassato il marciapiede, sfondando una recinzione e finendo nel giardino della villa. Solo per pura casualità non sono rimasti coinvolti né i proprietari dell’abitazione né eventuali pedoni che, in quel momento, si trovavano nelle vicinanze.

Intervento dei soccorsi e accertamenti in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autogrù per il recupero del veicolo, reso particolarmente complesso dalla posizione in cui si trovava l’auto.