Paura a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli: un uomo di 32 anni è rimasto ferito a seguito di una sparatoria avvenuta in via Genova nella mattinata di oggi. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia di Stato, si sarebbe trattato di una rapina violenta a scopo di furto del Rolex della vittima.

La dinamica della rapina

Il 32enne è stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter. I malviventi, armati di pistola, avrebbero tentato di sottrargli il costoso orologio. Alla resistenza del giovane, uno dei due avrebbe sparato un colpo, ferendolo alla gamba.

Condizioni della vittima

L’uomo è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Le sue condizioni non sarebbero gravi: è attualmente ricoverato ma non in pericolo di vita.

Indagini in corso

Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Poggioreale, che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i due rapinatori in fuga. Al momento, non si esclude alcuna pista.