Ancora un episodio di violenza urbana scuote il centro cittadino di Napoli. In via Cesario Console, a pochi passi dal lungomare, dieci uomini si sono accaniti contro un ragazzo solo, aggredendolo con caschi e pugni in una scena di brutale sopraffazione.

Il video shock inviato a Borrelli

A segnalare l’accaduto è stato un cittadino che ha girato un video dell’aggressione e lo ha inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli. Nel filmato si vede il giovane tentare disperatamente di fuggire, mentre viene inseguito e colpito più volte dagli aggressori.

«Sto poverino si è buttato nel Circolo Ufficiali della Marina che manco gli ha aperto. Una vergogna. In dieci contro uno», si legge nel messaggio allegato alla segnalazione.

La denuncia: “Napoli non può diventare terra di violenze impunite”

Borrelli, da tempo impegnato nella denuncia del degrado e delle aggressioni che avvengono in città, ha commentato con fermezza:

“È inaccettabile che un ragazzo sia aggredito così, in pieno centro e davanti a testimoni. Serve una risposta forte dello Stato: più controlli, più telecamere e tolleranza zero contro chi semina violenza.”

Inquietudine e rabbia tra i cittadini

L’episodio ha generato forte indignazione sui social, dove in molti si chiedono come sia possibile che nessuno sia intervenuto, e perché non sia garantito rifugio immediato alla vittima, che ha cercato invano di entrare nel Circolo Ufficiali della Marina Militare per sfuggire agli aggressori.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, anche grazie al materiale video fornito dai cittadini. La speranza è che si possa fare rapidamente luce sull’identità degli aggressori e assicurarli alla giustizia.