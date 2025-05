Ancora un incidente sulle strade della provincia di Salerno. Un grave tamponamento si è verificato nella giornata odierna lungo la strada che collega Atena Lucana a Brienza, coinvolgendo un furgoncino e un camion.

Un ferito in gravi condizioni

Secondo le prime informazioni, l’impatto tra i due mezzi ha provocato il ferimento grave di una persona, attualmente ricoverata in ospedale. Le sue condizioni sono considerate serie, anche se al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

Dinamica dell’incidente ancora da chiarire

Le cause del tamponamento sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente. Gli agenti stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità.