Grave incidente stradale lungo la strada Domiziana, in località Ischitella, nel territorio comunale di Castel Volturno. Il sinistro ha coinvolto una moto con a bordo due minorenni e una Peugeot berlina.

L’impatto all’uscita di un parco residenziale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’autovettura stava uscendo da un complesso residenziale situato nei pressi del Lago Patria, mentre la moto, proveniente da Varcaturo, viaggiava in direzione Castel Volturno. L’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento, provocando gravi conseguenze soprattutto per i giovani motociclisti.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118, che hanno provveduto al trasporto urgente dei due minorenni presso gli ospedali di Pozzuoli e Pineta Grande. Entrambi versano in condizioni gravi e sono attualmente sotto stretta osservazione da parte dei medici.

Anche il conducente dell’auto è rimasto ferito, seppur in maniera meno grave. È stato trasportato in una clinica di Castel Volturno per accertamenti e cure.

Le indagini: la moto procedeva a velocità sostenuta

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine del commissariato locale, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze. Dalle informazioni finora emerse, sembra che la moto viaggiasse a velocità sostenuta, un dettaglio che sarà oggetto di approfondimento nelle prossime ore.