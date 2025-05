Paura e disagi oggi pomeriggio a Cassino, dove un incendio è divampato all’interno del magazzino del Centro Commerciale Panorama. Il rogo, che ha generato una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, è scoppiato poco dopo le ore 14 di sabato 10 maggio 2025.

Intervento immediato delle squadre di emergenza

Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a domare le fiamme. In supporto anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare il traffico veicolare. Per facilitare le operazioni di soccorso, via Casilina è stata temporaneamente interdetta alla circolazione, causando rallentamenti nella viabilità locale.

Ancora ignote le cause dell’incendio

Al momento non sono note le cause precise del rogo. Le autorità non escludono alcuna ipotesi, ma sarà necessario attendere l’esito delle indagini per stabilire se si tratti di un incidente o di un atto doloso. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e non si registrano, al momento, feriti o intossicati.

Monitoraggio costante della situazione

L’area del magazzino è sotto stretta osservazione da parte delle autorità, mentre si valutano i danni materiali provocati dalle fiamme. Il Centro Commerciale Panorama è stato in parte evacuato per precauzione, in attesa del completo ripristino delle condizioni di sicurezza.