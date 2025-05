Al via il Bonus Psicologo 2025, il contributo statale destinato a sostenere le spese per il benessere mentale. Il beneficio potrà arrivare fino a 1.500 euro a persona e, secondo le stime, raggiungerà oltre 8.000 cittadini. L’apertura delle domande è prevista entro fine luglio 2025, a seguito dell’avvio dello scorrimento delle graduatorie 2024, rimaste ferme per mesi per la mancanza di fondi.

Bonus Psicologo 2025: più fondi e più beneficiari

Il nuovo decreto di riparto delle risorse, atteso in Conferenza Stato-Regioni, assegnerà 12 milioni di euro per il 2024 e 9,5 milioni per il 2025, grazie alla firma del ministro della Salute Orazio Schillaci. Il ministro ha inviato una nota ai presidenti delle Regioni per sollecitare un’accelerazione delle procedure e ridurre i ritardi accumulati.

Finora, infatti, si è proceduto utilizzando i fondi del 2023, con un ritardo di un anno rispetto al cronoprogramma previsto, causando gravi disagi per i beneficiari.

Ritardi nei pagamenti e psicologi in fuga

Il Bonus Psicologo, introdotto nel 2022, ha incontrato numerose difficoltà organizzative. In molte Regioni, i fondi destinati all’INPS sono stati trasferiti con mesi di ritardo, con conseguente attesa di oltre un anno e mezzo per i rimborsi delle sedute psicologiche.

La situazione ha portato circa 1.300 psicoterapeuti a rinunciare alla convenzione, per timore di mancati pagamenti. Nonostante una leggera ripresa con la tranche estiva 2024, restano criticità nella gestione delle risorse e nelle tempistiche di erogazione.

Come fare domanda per il Bonus Psicologo 2025

Le domande per accedere al Bonus Psicologo 2025 si potranno presentare online tramite piattaforma INPS, a partire da luglio. I dettagli su requisiti, modalità di presentazione e scadenze saranno pubblicati nelle prossime settimane dal Ministero della Salute e dall’INPS.

Tuttavia, sarà difficile unificare le risorse 2024 e 2025 in un’unica erogazione: i fondi del 2024 dovrebbero essere esauriti entro dicembre, mentre quelli del 2025 saranno disponibili solo all’inizio del 2026.