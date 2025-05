L’INPS ha pubblicato i chiarimenti ufficiali relativi al Bonus Donne 2025, un’agevolazione prevista dal cosiddetto Decreto Coesione (articolo 23 del decreto-legge n. 60/2024, convertito nella legge n. 95/2025). Si tratta di uno sgravio contributivo fino a 650 euro mensili, destinato ai datori di lavoro privati che assumono donne in condizione di svantaggio con contratto a tempo indeterminato.

A chi è rivolto il bonus

In base a quanto chiarito dalla Circolare INPS n. 91/2025, il beneficio spetta per le assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Possono usufruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo.

Tuttavia, per poter accedere allo sgravio, è necessario che la lavoratrice assunta rientri in una delle seguenti categorie:

Donne disoccupate da almeno 24 mesi, a prescindere dalla residenza.

Donne disoccupate da almeno 6 mesi, se residenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).

Donne impiegate in settori caratterizzati da elevata disparità occupazionale di genere, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Quali contratti sono ammessi

Lo sgravio contributivo si applica esclusivamente alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Di conseguenza, non rientrano nella misura:

le conversioni di contratti da tempo determinato;

i contratti di lavoro domestico;

i contratti di apprendistato;

i contratti intermittenti o “a chiamata”, anche se a tempo indeterminato.

Inoltre, per le assunzioni nella ZES, il beneficio sarà attivo solo a partire dal 31 gennaio 2025, data in cui è stato approvato il regime da parte dell’Unione Europea. In questo caso, la domanda va presentata prima dell’assunzione.

Durata e importo dell’incentivo

L’importo massimo dello sgravio è pari a 650 euro al mese, per un totale di:

24 mesi per le categorie 1 e 2;

12 mesi per la categoria 3, relativa ai settori con forte disparità di genere.

È importante precisare che l’agevolazione copre tutti i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Come presentare la domanda

La data di apertura del servizio online INPS per l’invio delle richieste è fissata al 16 maggio 2025. A partire da quel giorno, i datori di lavoro interessati dovranno:

Accedere al portale INPS con le proprie credenziali;

Verificare i requisiti della lavoratrice che si intende assumere;

Inviare la richiesta di prenotazione del beneficio;

Attendere l’autorizzazione prima di procedere con l’assunzione, ove previsto.