Grandi novità per chi sta affrontando i rincari delle utenze domestiche: è in arrivo un bonus da 200 euro per la bolletta elettrica, destinato alle famiglie italiane in condizioni economiche svantaggiate. La notizia positiva? Non serve fare domanda: l’erogazione avverrà in automatico, direttamente in bolletta.

Chi riceve il bonus da 200 euro

Il bonus è destinato a:

Lavoratori dipendenti

Pensionati

Nuclei familiari con basso ISEE

Famiglie numerose

Requisiti ISEE

Per ottenere il bonus da 200 euro:

L’ISEE deve essere inferiore a 9.530 euro

Per famiglie con almeno 4 figli a carico, la soglia sale a 20.000 euro

Non è necessaria alcuna richiesta da parte del cittadino: sarà INPS o l’Agenzia delle Entrate a verificare i dati economici già in loro possesso e autorizzare l’erogazione automatica.

Quando arriva il bonus e come funziona

Il bonus sarà disponibile a partire dal 1° giugno 2025 e scalato direttamente sulla bolletta elettrica. Questo significa che i beneficiari vedranno una riduzione automatica dell’importo da pagare, senza dover compilare moduli o presentare richieste.

Questa misura si inserisce tra le iniziative del governo per contrastare il caro energia e sostenere le famiglie colpite dagli alti costi dell’elettricità.

Come sapere se hai diritto al bonus

Per sapere se rientri tra i beneficiari, puoi:

Verificare il tuo ISEE aggiornato

Controllare le comunicazioni dell’INPS o sul portale MyINPS

Consultare la bolletta a partire da giugno per vedere l’eventuale applicazione dello sconto

Attenzione: se rientri nei parametri, non devi fare nulla. Il sistema è pensato per ridurre al minimo gli adempimenti burocratici.

Perché è importante questo aiuto

Nonostante una lieve riduzione dei costi del gas prevista per maggio 2025, le bollette elettriche restano elevate. Il bonus da 200 euro rappresenta quindi un sostegno concreto per chi fatica ad arrivare a fine mese, offrendo un sollievo immediato e mirato.