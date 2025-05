Un vasto incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio all’interno di un capannone industriale situato nel lotto D1 dell’Interporto campano di Nola, in provincia di Napoli. La struttura, utilizzata come deposito di materiali plastici, è completamente avvolta dalle fiamme che si sono propagate rapidamente su una superficie di circa tremila metri quadrati.

Fortunatamente, al momento dell’accaduto, l’edificio era già chiuso per la giornata lavorativa e il personale aveva lasciato i locali, scongiurando così il rischio di feriti. Sul posto sono prontamente intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle complesse operazioni di spegnimento, rese ancora più difficili dalla natura altamente infiammabile del materiale contenuto nel deposito.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, rendendosi visibile anche a chilometri di distanza e destando non poca preoccupazione tra i residenti della zona e gli operatori del polo logistico. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità hanno avviato un monitoraggio dell’aria per valutare eventuali rischi ambientali.

Sull’episodio è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha espresso la propria preoccupazione per il ripetersi di simili eventi nei distretti industriali: «È in corso un rogo di grande entità all’interno di un deposito di un’azienda specializzata in materiale da cancelleria. Il numero di incendi che si verificano nelle aree industriali è allarmante. Occorre investire seriamente in prevenzione e controlli per evitare che simili situazioni diventino la norma».