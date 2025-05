Si sono recati in caserma per sporgere una denuncia di smarrimento, ma sono finiti nei guai. Due cittadini di origine ghanese, regolarmente presenti sul territorio italiano, sono stati denunciati per ricettazione dopo essersi presentati alla Tenenza dei Carabinieri di Castel Volturno a bordo di un ciclomotore rubato.

Il controllo in caserma

I due uomini, rispettivamente di 28 e 38 anni, si sono avvicinati all’ingresso della caserma con un ciclomotore privo di targa. Il militare di servizio ha subito notato l’anomalia e ha effettuato un controllo sul numero di telaio del mezzo. Il risultato ha confermato i sospetti: il ciclomotore era rubato e risultava oggetto di una denuncia sporta a Napoli lo scorso gennaio.

Le denunce e le sanzioni

I due sono quindi denunciati per ricettazione, mentre il conducente è anche sanzionato per guida senza patente, poiché privo di abilitazione alla guida del mezzo. Il ciclomotore è sequestrato e affidato a una ditta convenzionata, in attesa della restituzione al legittimo proprietario.