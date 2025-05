Un imprenditore napoletano è stato arrestato a Pompei, in provincia di Napoli, dopo essersi recato in una clinica per una visita medica. L’uomo era latitante da due mesi, ricercato in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare. A suo carico pendeva una condanna a 7 anni di reclusione per una serie di reati, tra cui l’illecito smaltimento di rifiuti aggravato dal metodo mafioso.

I reati legati alla mareggiata di Rapallo del 2018

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’imprenditore era coinvolto in attività illecite relative al ripristino ambientale dopo la mareggiata di Rapallo (Liguria) avvenuta nel 2018. Le indagini hanno evidenziato numerose irregolarità nello smaltimento dei rifiuti, eseguite in contesti controllati dalla criminalità organizzata.

Indagini coordinate tra Genova e Napoli

L’arresto è il risultato di un’indagine congiunta condotta dalle Squadre Mobili delle Questure di Genova e Napoli, sotto il coordinamento della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Genova. Durante il periodo di latitanza, l’uomo aveva messo in atto strategie sofisticate per evitare l’arresto: cambiava settimanalmente cellulare e schede SIM, tutte intestate a prestanome stranieri, e si serviva di false identità. Inoltre, aveva interrotto ogni contatto con i familiari per non essere localizzato.

L’arresto a Pompei e i documenti falsi

Il punto di svolta è arrivato quando il latitante ha deciso di sottoporsi a un controllo medico in una clinica privata di Pompei. I poliziotti, che da tempo ne monitoravano gli spostamenti, sono riusciti a rintracciarlo. Al momento dell’arresto, l’imprenditore era in possesso di una carta d’identità elettronica e una patente di guida false. Uno dei documenti era valido per l’espatrio, rendendo concreto il rischio di fuga all’estero.

Detenzione nel carcere di Secondigliano

In seguito all’arresto, l’uomo è trasferito nel carcere di Secondigliano, dove sconterà la pena prevista. Le autorità continuano a indagare per accertare eventuali complicità e ulteriori reati ambientali connessi alla sua attività.